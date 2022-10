Die Bank of America (BofA Securities) hat die - eigentlich auf vier Wochen angelegten - Stützungsmassnahmen für die Aktie vorzeitig beendet, nachdem diese stabil über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro notiert, wie die US-Investmentbank am Dienstag mitteilte. Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) sei teilweise ausgeübt worden, so dass nun 110,1 Millionen Porsche-Aktien an der Börse gehandelt werden. 24,2 Prozent der Vorzüge sind damit im Streubesitz.