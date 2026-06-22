Im Vorfeld der Hauptversammlung hatten sich Aktionäre ungeduldig gezeigt. Deka-Experte Ingo Speich ​spricht von einem «Scherbenhaufen», auf den die Porsche-Aktionäre blickten. Die Aktie habe ​sich seit dem Börsengang 55 Prozentpunkte schlechter als ​der europäische Branchenindex Stoxx und 144 Prozentpunkte schlechter als der Dax entwickelt, sagte er. «Das ist kein Zufall, ‌sondern das Resultat klar verfehlter Zielsetzungen, unzureichender Steuerung und einer Governance, die zu lange nicht eingegriffen hat.» Porsche verkaufe heute rund ein Fünftel weniger Autos als zur Zeit ​des ​Börsengangs. Gleichzeitig stiegen Komplexität, Fixkostenbasis und Investitionsbedarf. «Das ⁠ist kein zyklischer Dämpfer - das ist ein strukturelles Problem.»