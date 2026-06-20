Leiters plant dem Interview ‌zufolge für die Zukunft mit niedrigeren Produktionskapazitäten als die rund 280.000 Autos, die ​der Hersteller im vergangenen Jahr ​abgesetzt habe. «Porsche muss ​auch mit weniger Autos Geld verdienen», betonte ‌der Manager. Dafür setzt er auch auf eine engere Kooperation mit ​der Konzernschwester ​Audi, die wie ⁠Porsche zu Volkswagen gehört. «Wir ​wollen die Zusammenarbeit ⁠mit Audi vertiefen, das ist eine ‌grosse Chance für beide Seiten», sagte Leiters.