Das Debakel im China-Geschäft, Belastungen durch US-Importzölle und den Strategieschwenk bei der Elektromobilität liessen den ‌operativen Gewinn im Autogeschäft auf nur noch 90 Millionen Euro schrumpfen. Der im Januar angetretene neue Vorstandschef Michael Leiters ​muss das Steuer herumreissen mit weiteren Einsparungen ​und der Neuausrichtung des ​Modellangebots. «Wir werden Porsche umfassend neu aufstellen, das Unternehmen schlanker, schneller und ‌die Produkte noch begehrlicher machen», erklärte er. Das Produktportfolio solle in margenstärkeren Segmenten ausgeweitet werden.