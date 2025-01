Der Autobauer Porsche schliesst Analysten zufolge wegen anhaltender Schwäche in China einen Absatzrückgang 2025 nicht aus. Porsche habe darauf eingestimmt, dass in diesem Jahr allenfalls das Absatzniveau von 2024 gehalten werden könne oder es sogar einen Rückgang gebe, sagte Frank Biller, Autoanalyst von der Landesbank Baden-Württemberg, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.