«Wir rennen nicht den Einheiten hinterher», sagte Pollich. «Ein grosser Hebel für den chinesischen Markt ist die angepasste Modellstrategie mit dem wieder stärkeren Fokus auf Verbrenner.» Für 2026 zeigte sich der Manager vorsichtig: «Das Jahr wird erneut sehr herausfordernd werden. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel.»