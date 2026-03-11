Mit Blick auf eine Produktion ​in den USA, die Porsche noch nicht hat und deshalb von den US-Importzöllen hart getroffen ist, ‌liege noch keine Entscheidung auf dem Tisch. «Das sieht überzeugend aus, wäre aber eine riesige Investition», sagte Leiters. Das brauche viel Zeit, weil nicht nur eine ​eigene Fabrik, sondern ​die gesamte Lieferkette aufgebaut werden ⁠müsste. Dazu wolle er etwas im Herbst sagen. ​Die Nachfrage in den ⁠USA sei derzeit trotz Preisanpassungen solide und stabil. In diesem Jahr erwartet Porsche ‌Breckner zufolge erneut eine Belastung von rund 700 Millionen Euro.