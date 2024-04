Von Januar bis März sackte das operative Ergebnis um 30 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro ab, wie Porsche am Freitag mitteilte. Nach Daten von LSEG hatten Analysten mit einem Vorsteuerergebnis (Ebit) in dieser Höhe gerechnet. Der Umsatz schrumpfte um elf Prozent auf neun Milliarden Euro, so dass die Umsatzrendite mit 14,2 Prozent vier Prozentpunkte niedriger war als im Vorjahrszeitraum und unter der für 2024 angepeilten Spanne von 15 bis 17 Prozent lag. Das Ziel wurde bekräftigt.