Nachdem die Aktien des Unternehmens im vergangenen Jahr aus dem deutschen Leitindex Dax gefallen waren, hat Porsche versprochen, die finanzielle Performance zu verbessern. Die Ernennung von Leiters hob die Stimmung etwas, da sie die umstrittene Doppelrolle von Oliver Blume als Porsche-CEO beendete. Blume steht weiterhin an der Spitze von Volkswagen. Leiters, der ehemalige Chef von McLaren Automotive, kann eine erfolgreiche Bilanz bei der Unterstützung von Hybridfahrzeugen vorweisen, unter anderem aus seiner früheren Tätigkeit bei Porsche. Er wird zudem mit Arbeitnehmervertretern über zusätzliche Kostensenkungen verhandeln müssen.