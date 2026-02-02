Der neue Vorstandsvorsitzende Michael Leiters könnte bei Porsche die geplanten Elektroversionen der 718er-Reihe (Boxster und Cayman) streichen. Grund seien Entwicklungsverzögerungen und steigende Ausgaben, so die Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten.
Die Benzinversionen der beiden Modelle galten jahrelang als relativ erschwinglicher Einstieg in die Welt von Porsche, mit Startpreisen von rund 70'000 Euro. Sie wurden im Jahr 2025 eingestellt.
Dieser Schritt könnte notwendig sein, da Porsche aufgrund einbrechender Verkaufszahlen in China und der Kosten für die Umkehr seiner Elektrostrategie vor Budgetbeschränkungen steht. Die Überlegung, die neue Reihe um eine Plug-in-Hybrid-Variante zu ergänzen, hätte die Lage weiter erschwert, da ein solches Fahrzeug eine andere technische Basis benötigt, ist zu hören. Dies würde das Projekt um mehrere Jahre verzögern und das Risiko bergen, dass Porsche veraltete Technik zu einem Zeitpunkt einführt, an dem das Unternehmen mit seinen Produkten Begeisterung wecken muss.
Die Einstellung der Modellreihe ist den informierten Kreisen zufolge eine Option, die Leiters prüft, aber eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Der am 1. Januar in das Amt des CEOs eingetretene Manager steht unter Druck, Einsparungen mit drohender Unterauslastung der Fabriken aufgrund der geringer als erwarteten Nachfrage nach Porsche-Elektroautos in Einklang zu bringen.
Die Probleme mit der 718er-Reihe sind Teil eines breiteren Spektrums an Schwierigkeiten, die Leiters nach der schwächelnden Elektrooffensive von Porsche geerbt hat. Der Sportwagenbauer kehrt zu Verbrennungs- und Hybridmodellen zurück, nachdem es seine Prognose im vergangenen Jahr viermal gesenkt hatte - ein Einbruch, von dem auch die Muttergesellschaft Volkswagen betroffen war. Porsche hat gewarnt, dass die Kurskorrektur das Betriebsergebnis im Jahr 2025 um bis zu 1,8 Milliarden Euro schmälern werde. Zudem kämpft der Autobauer mit Importzöllen in den USA, seinem grössten Einzelmarkt.
Porsche beendete die Produktion der 718er-Modelle mit Verbrennungsmotor im vergangenen Jahr und hatte geplant, sie bereits 2026 als elektrische Varianten wieder einzuführen, so die Personen. Im Jahr 2024, dem letzten vollen Produktionsjahr, stiegen die Verkäufe von Boxster und Cayman um 15 Prozent auf 23'670 Einheiten.
Nachdem die Aktien des Unternehmens im vergangenen Jahr aus dem deutschen Leitindex Dax gefallen waren, hat Porsche versprochen, die finanzielle Performance zu verbessern. Die Ernennung von Leiters hob die Stimmung etwas, da sie die umstrittene Doppelrolle von Oliver Blume als Porsche-CEO beendete. Blume steht weiterhin an der Spitze von Volkswagen. Leiters, der ehemalige Chef von McLaren Automotive, kann eine erfolgreiche Bilanz bei der Unterstützung von Hybridfahrzeugen vorweisen, unter anderem aus seiner früheren Tätigkeit bei Porsche. Er wird zudem mit Arbeitnehmervertretern über zusätzliche Kostensenkungen verhandeln müssen.
Dauerhafte Fortschritte zu erzielen, könnte Zeit in Anspruch nehmen. Porsche-Finanzvorstand Jochen Breckner sagte im Oktober, dass 2025 zwar ein Tiefpunkt sein werde, die Rückkehr zu zweistelligen Margen jedoch das Ziel für die Jahre nach 2026 bleibe.
