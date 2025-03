Porsche SE werde für das Geschäftsjahr 2024 wie bereits zuvor angekündigt aufgrund von Abschreibungen auf ihre beiden Hauptbeteiligungen an VW und Porsche AG einen Konzernverlust von rund minus 20 Milliarden Euro in der Bilanz ausweisen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die Wertberichtigungen sind nicht zahlungswirksam. Der enorme Verlust steht damit nur auf dem Papier, die Holding der Eignerfamilien Porsche und Piech ist also nicht pleite.