Von ⁠Januar bis September sank der Umsatz von Porsche um knapp ‌sechs Prozent auf ‌25,28 Milliarden Euro. Das ​Betriebsergebnis belief sich auf 1,74 Milliarden Euro nach gerademal 40 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie Porsche ‌am Dienstag mitteilte. Damals hatte Porsche hohe Abschreibungen und Kosten für Personalabbau verbucht. ​Der Umsatz sank damit ​nicht so stark wie ​der Absatz (minus 16 Prozent), da mehr ‌margenstarke Modelle verkauft worden seien.