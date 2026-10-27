Von ⁠Januar bis September sank der Umsatz von Porsche um knapp ‌sechs Prozent auf ‌25,28 Milliarden Euro. Das ​Betriebsergebnis belief sich auf 1,74 Milliarden Euro nach gerademal 40 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie Porsche ‌am Dienstag mitteilte. Damals hatte Porsche hohe Abschreibungen und Kosten für Personalabbau verbucht. ​Der Umsatz sank damit ​nicht so stark wie ​der Absatz (minus 16 Prozent), da mehr ‌margenstarke Modelle verkauft worden seien.

Die operative Rendite liegt nach neun Monaten ​mit ​6,9 Prozent in dem ⁠für 2026 angepeilten ​Korridor von 5,5 ⁠bis 7,5 Prozent. Porsche leidet ‌unter einem Einbruch des China-Geschäftes, gestiegenen US-Importzöllen und zu geringer Nachfrage ‌nach Elektroautos im Sportwagenmarkt.

(Reuters)