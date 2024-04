Porsche habe im ersten Quartal beim für den Umsatz massgeblichen Absatz deutlich schwächer abgeschnitten, als es die Auslieferungen an Kunden angedeutet hätten, so Reitman. Das erkläre die verfehlten Erwartungen des Marktes zum Teil. Bei der operativen Marge sah er jedoch weiteren Erklärungsbedarf. Auch Experte Philippe Houchois von Jefferies verwies auf die gestiegene Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in der Bilanz, was die Marge noch aufgehübscht habe.