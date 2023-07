"Das Feedback unserer Kunden und unsere Ergebnisse belegen, dass wir auf einer guten Fahrspur unterwegs sind", zeigte sich Porsche-Chef Oliver Blume zuversichtlich. Die Rendite rangierte mit 18,9 Prozent im Halbjahr am oberen Ende der fürs Gesamtjahr in Aussicht gestellten Spanne von 17 bis 19 Prozent. Das liegt im Rahmen der Erwartung am Finanzmarkt.