Der ⁠Anteil von 45 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Bugatti Rimac geht an ein ‌Konsortium unter Führung des Finanzinvestors HOF Capital, ‌hinter dem die ägyptische Milliardärsfamilie ​Sawiris steht, wie Porsche und der Co-Investor BlueFive Capital aus Abu Dhabi am Freitag mitteilten. Ein Porsche-Sprecher sagte, zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Freigabe der Behörden stehe noch ‌aus.