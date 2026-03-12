Egal, welcher Finanzinvestor den Zuschlag für die Volkswagen-Dieselmotoren-Tochter ‌Everllence bekommt, die ⁠Familienholding Porsche SE gehört laut Insidern auf jeden Fall zu den Gewinnern. Sie solle nach den Vorstellungen von Volkswagen als ⁠Co-Investor bei Everllence einsteigen, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Gedacht sei an eine Beteiligung von etwa zehn Prozent, sagten zwei ‌von ihnen. Sechs Beteiligungsgesellschaften seien in die zweite Runde gekommen, weil sie den Hersteller ‌von Schiffsmotoren und industriellen Wärmepumpen in ihren Geboten jeweils mit ​rund acht Milliarden Euro bewerteten. Zwei weitere Insider bestätigten, dass alle Bieter aus der Motorenbranche aus dem Rennen seien, darunter auch die japanische Yanmar.