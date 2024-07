Blume betonte dabei die Notwendigkeit, einen technologieoffenen Ansatz zu fahren. Angesichts der derzeitigen Flaute bei Elektroautos in Europa passe Porsche seine Investitionen entsprechend an, ergänzte Finanzchef Lutz Meschke. Erst am Montag hatte Porsche darauf verwiesen, dass die Umstellung auf Elektroautos langsamer vorankomme als gedacht.