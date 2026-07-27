Porsche steckt in der Krise, weil das Geschäft in China einbricht, die erhöhten US-Zölle belasten ​und sich die enormen Investitionen in Elektroautos nicht ​auszahlen. Bis zum Rekordhoch vor drei ​Jahren von rund 320.000 Verkäufen hatte die Volkswagen-Tochter einen Boom erlebt. Die ‌Belegschaft war seit 2015 um 75 Prozent auf zuletzt gut 42.000 Jobs gestiegen. Doch seither sank der Absatz immer schneller - ​für dieses ​Jahr prognostizierte Porsche im April ⁠250.000 Fahrzeuge.