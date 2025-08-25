Das Stuttgarter Unternehmen will sich auf die Entwicklung konzentrieren. «Eine eigene Fertigung von Batteriezellen verfolgt Porsche aus Volumengründen und fehlenden Skaleneffekten nicht weiter», sagte Porsche-Chef Oliver Blume am Montag. Entwicklungschef Michael Steiner sagte, ursprünglich sei die Fabrik in Kirchentellinsfurt in Baden-Württemberg als «Anlauffabrik» mit einem Produktionsvolumen von etwa einer Gigawattstunde im Jahr geplant gewesen. Später sei eine Skalierung an einem zweiten Standort geplant. «Das ist aus heutiger Sicht nicht realistisch.»