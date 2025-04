Unklare Aussicht für Batterietochter Cellforce Group

In China verschärfte sich im ersten Quartal die Absatzkrise des Unternehmens mit einem Rückgang der Verkäufe um 42 Prozent. Porsche verfolge eine «wertorientierte Angebotssteuerung» - was zum Beispiel heisst, dass die Schwaben in China lieber Absatz opfern statt mit den Preisen herunterzugehen. Und das bei einem harten Wettbewerb durch heimische Hersteller: Die sinkende Nachfrage nach vollelektrischen Luxuswagen wie Porsches Taycan beeinträchtige das laufende Geschäftsjahr, hiess es dazu.