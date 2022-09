VW verkauft ausserdem einen Anteil von 25 Prozent plus eine Stammaktie an die Porsche Automobil Holding SE, die Investmentgesellschaft der Familie Porsche-Piëch. Durch den Kauf der stimmberechtigten Aktien wird der Milliardärsclan, der auch 53 Prozent der stimmberechtigten VW-Aktien hält, eine Sperrminorität an seinem ehemaligen Familienunternehmen besitzen.