Sogar Northvolt, der wohl am weitesten entwickelte einheimische Batteriehersteller in Europa, erwägt, den Hochlauf seiner Fabriken zu verlangsamen. Das Unternehmen musste in letzter Zeit eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen, und die Kunden sind unzufrieden. Der Lkw-Hersteller Scania beklagte sich kürzlich über Lieferverzögerungen, während BMW einen 2- Milliarden-Euro-Auftrag aufgrund von Qualitätsproblemen zurückzog.