Der "bemerkenswerte" Anstieg hat laut Umfrageleiterin Johanne Hsu zwei Ursachen. So sei in Washington der Streit über die Schuldenobergrenze zu Beginn des Monats beigelegt worden. Zudem blicke man zuversichtlicher auf die Inflationsentwicklung. "Die Einschätzung ihrer persönlichen finanziellen Situation blieb jedoch unverändert, da die anhaltend hohen Preise und Ausgaben die Verbraucher weiterhin belasten", so Hsu.