Die Konsumlaune bei den Konsumenten soll jedoch verhalten bleiben. So stecke ihnen der jüngste Inflationsschub noch immer in den Knochen und auch die steigenden Krankenkassenprämien drückten auf die Stimmung, heisst es weiter. Die Experten vom BAK erwarten daher nur einen leichten Anstieg der Nachfrage um 0,5 Prozent, nach 1,0 Prozent in diesem Jahr. Vor allem der Detailhandel mit Bekleidung und Schuhen dürfte die schlechtere Stimmung und auch die Konkurrenz durch ausländische Online-Händler zu spüren bekommen.