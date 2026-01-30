Der Uhrenkonzern hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Umsatz und Gewinn erzielt, plant jedoch die Auszahlung einer höheren Dividende. Anleger dürften sich aber besonders vom Ausblick überzeugt fühlen. Der Konzern geht in 2026 von einer «erheblichen» Verbesserung des Produktionsergebnisses aus. Und auch auf Gruppenebene werde sich die Profitabilität «substanziell» verbessern.