Die Post biete seit gut zwanzig Jahren Abos, Smartphones und Telekomzubehör unterschiedlicher Anbieter an, schreibt der «gelbe Riese» am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit Salt. Nun werde das Angebot in den Filialen, wo täglich rund 350'000 Kundinnen und Kunden ein- und ausgehen, fokussiert.