SpotMe ist darauf spezialisiert, Kunden digitale Kommunikationsplattformen für das Organisieren und Durchführen von Anlässen zu bieten. SpotMe werde seine nationale und internationale Expansion weiter vorantreiben, hiess es in der Mitteilung. Das Unternehmen ist unter anderem in den USA, in Bulgarien und in Singapur tätig und zählt Grossfirmen aus den Sektoren Pharma, Finanzdienstleistung und Industrie zu seinen Kunden.