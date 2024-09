Die Ladestationen werden sich gemäss Angaben unter anderem bei Postfilialen, Agrola Tankstellen und Landi Läden befinden. «Mit den Ladenetzen der Post und der Fenaco-Landi Gruppe kommen nun auch in Dörfern, Städten und in ländlichen Regionen Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge hinzu», wird Post-CEO Roberto Cirillo, in der Mitteilung der Post zitiert.