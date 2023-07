Der Ausbau der Ladestationen knüpfe aber auch an das Klima- und Energieziel der Post an. Erste Priorität habe die möglichst vollständige Vermeidung von CO2-Emissionen. Deshalb rüste die Post ihre Fahrzeuge in den nächsten Jahren konsequent auf alternative Antriebe um. Für die Postflotte würden dereinst 10'000 Ladepunkte benötigt - diese würden aber grösstenteils in Stationen geschaffen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich seien, sagte eine Post-Sprecherin auf Anfrage.