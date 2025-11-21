Das Pooling-Modell hat zum Ziel, die Kräfte von Banken und anderen Finanzinstituten beim Bargeldangebot an Geldautomaten zu bündeln, Überkapazitäten zu reduzieren und damit den Zugang zu Bargeld zu sichern - überall in der Schweiz, erklärte Meier. Jüngst hatten sich sowohl die Post als auch die SIX in Stellung gebracht, um die Bargeldversorgung über ein solches Geldautomatennetz aus einer Hand anbieten zu können.