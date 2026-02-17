Mittlerweile kann die Kundschaft damit insgesamt 22 Kryptowährungen kaufen. Die Post-Tochter reagiere damit auf das wachsende Bedürfnis der Kundschaft, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Neu stünden sechs weitere Kryptowährungen im Angebot. Es handelt sich dabei um Algorand, Arbitrum, NEAR Protocol, Stellar, USDC und SUI.
Seit 2024 bietet Postfinance einen Zugang zu Kryptowährungen. Im Juli 2024 wurde das Angebot den Angaben nach erstmals um fünf weitere Kryptowährungen ausgebaut. Nun seien es mittlerweile insgesamt 22 Blockchain-Devisen.
Seit der Lancierung des Angebots seien über 36'000 Kryptoportfolios eröffnet und mehr als 565'000 Trades abgewickelt worden, hiess es. Postfinance plant unter anderem ein Angebot an Kryptowährungen für Firmenkunden.
(AWP)