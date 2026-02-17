Mittlerweile kann die Kundschaft damit insgesamt 22 Kryptowährungen kaufen. Die Post-Tochter reagiere damit auf das wachsende Bedürfnis der Kundschaft, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Neu stünden sechs weitere Kryptowährungen im Angebot. Es handelt sich dabei um Algorand, Arbitrum, NEAR Protocol, Stellar, USDC und SUI.