Für Köng, der das Finanzinstitut seit Anfang 2012 führt, werde es Zeit "Platz für Neues zu schaffen", wird er in der Mitteilung zitiert. Der aktuelle Zeitpunkt sei ideal für einen Wechsel. Die Postfinance habe die Hausaufgaben in Bezug auf ihre Strategie gemacht und mit der Zinswende seien die Perspektiven aus heutiger Sicht positiv, so der heute 57-Jährige. Er freue sich nun darauf, den eingeschlagenen Weg noch ein Jahr lang weiterzuführen.