Bei Jugendsparkonten in Schweizer Franken bis 25'000 Franken erhöht die Bank den Zins von zuvor 1,0 Prozent auf 1,1 Prozent. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am 23. Juni eine weitere Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent beschlossen. Es handelt sich um die fünfte Zinserhöhung in Folge.