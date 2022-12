Postfinance werde mit der Normalisierung der Zinssituation ihre Zinsmarge mittelfristig auf ein Niveau von 70 bis 80 Basispunkten ausbauen, erklärte Köng in der Mitteilung weiter. Das sei zwar spürbar tiefer als die Margen der Mitbewerber, das Unternehmen wolle aber seine Kundinnen und Kunden am Zinsanstieg teilhaben lassen. In Anbetracht von tendenziell weiter steigenden Zinsen werde Postfinance weitere Zinserhöhungen laufend überprüfen.