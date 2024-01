Köng wird Präsident einer Privatbank

In anderen Bereichen war Köng sehr erfolgreich. So wurde das Finanzinstitut unter seiner Ägide etwa in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft überführt, erhielt eine Banklizenz und wurde der Finanzmarktaufsicht Finma unterstellt. Zudem lancierte er diverse neue Geschäftsmodelle, Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen mit anderen Instituten, darunter etwa Twint oder die Neobank Yuh.