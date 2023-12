Über die definitive Nachfolge von Hansruedi Köng will das Unternehmen im ersten Quartal 2024 informieren, wie Postfinance am Dienstag mitteilte. Köng hatte seinen Rücktritt als CEO der Postfinance per Ende Februar 2024 bereits im vergangenen März angekündigt. Er wolle damit «Platz für etwas Neues» schaffen und der Postfinance Zeit für eine sorgfältige Regelung der Nachfolge geben, hiess es damals.