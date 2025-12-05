Heidi Steiger folgt auf Felicia Kölliker, die im Rahmen der neuen Strategie «Pulse» seit Anfang Dezember den Bereich Firmenkunden übernommen hat.
Steiger übernehme die Leitung der Abteilung namens «Risk, Compliance & Legal» per 15. März 2026, teilte das Finanzinstitut am Freitag mit. Bis dahin werde Patrick Muff die Abteilung interimistisch leiten.
Steiger verfügt laut den Angaben über rund 20 Jahre Fach- und Führungserfahrung im Finanzbereich mit Schwerpunkt Risk. Zurzeit ist sie als Leiterin Treasury bei der St. Galler Kantonalbank tätig und war zuvor deren Risikospezialistin. Weitere Stationen umfassen verschiedene leitende Funktionen bei der UBS.
(AWP)