Neu ergänzen bei der Postfinance die beiden Anlagefokusse «Nachhaltig» und «Zukunft» die bisherige Palette «Schweiz», «Global» und «Verantwortungsbewusst».
Der Anlagefokus «Zukunft» investiert zu 80 Prozent in global ausgerichtete Anlagen und zu 15 Prozent in sogenannte Megatrends. Die restlichen 5 Prozent sollen in «ausgewählte» Kryptowährungen fliessen, wie die Post-Tochter am Montag mitteilte.
Der zweite, neue Anlagefokus «Nachhaltig» investiert den Angaben zufolge in Unternehmen und Staaten, die «nachweislich klimafreundlich agieren oder sich auf einem glaubwürdigen Transformationspfad befinden».
(AWP)