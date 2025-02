Laut dem Postfinance-Konsumindikator stiegen die Konsumausgaben im Januar 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat so stark wie seit Februar 2024 nicht mehr. Der Schweizer Konsum sei solide ins neue Jahr gestartet, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Konsumausgaben lagen in der Schweiz im ersten Monat des Jahres 1,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraum.