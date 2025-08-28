Der Notfallplan der Postfinance ist laut der Finanzmarktaufsicht Finma weiterhin nicht umsetzbar. Die Pläne von Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurden erneut abgesegnet. Alle inlandorientierten systemrelevanten Banken brauchen sowohl einen Notfall- als auch einen Stabilisierungsplan, welche die Finma jährlich beurteilt. Die 2024 eingereichten Notfallpläne von Raiffeisen und ZKB würden den regulatorischen Anforderungen entsprechen, heisst es in einer Mitteilung der Finma vom Donnerstag.