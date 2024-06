Fuchs wird also Anfang Juli wieder in sein CFO-Amt zurückkehren. Nun habe er sich entschieden, in rund einem Jahr vorzeitig zurückzutreten, teilte die Postfinance am Montag mit. Er werde das Unternehmen damit vor seiner ordentlichen Pensionierung verlassen. Fuchs sei somit 13 Jahre lang Finanzchef und CEO-Stellvertreter gewesen.