Das Management in Lugano und Dublin scheint jedoch nach wie vor zuversichtlich. Bis 2030 will Cosmo jährlich 39 Prozent wachsen und einen Umsatz von 480 Millionen Euro erzielen sowie einen Ebitda von 195 Millionen Euro. Knapp die Hälfte davon sollen neue Produkte bringen, während das restliche Wachstum weitgehend durch das bereits bestehende Kerngeschäft getrieben werden soll.