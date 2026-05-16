Jerome Powells achtjährige Amtszeit an der Spitze der Federal Reserve endete offiziell am Freitag, wie die Notenbank mitteilte. Warsh soll in Kürze von US-Präsident Donald Trump vereidigt werden. Ein genaues Datum dafür steht jedoch noch nicht fest.
Die Übergangsregelung stiess innerhalb der Fed-Führung auf Kritik. Die Notenbank-Gouverneure Stephen Miran und Michelle Bowman erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, sie unterstützten die Massnahme nicht, da sie keine feste zeitliche Begrenzung für Powells Interimsstatus vorsehe. Obwohl Powell als Fed-Chef abtritt, will er dem Gouverneursrat der Notenbank weiterhin angehören. Er werde seinen Sitz behalten, bis er davon überzeugt sei, dass die Trump-Regierung ihre strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn eingestellt habe, hatte Powell erklärt.
(Reuters)