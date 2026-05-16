Die Übergangsregelung stiess innerhalb der Fed-Führung auf Kritik. Die Notenbank-Gouverneure Stephen Miran und ​Michelle Bowman erklärten in einer gemeinsamen ​Stellungnahme, sie unterstützten die ​Massnahme nicht, da sie keine feste zeitliche Begrenzung ‌für Powells Interimsstatus vorsehe. Obwohl Powell als Fed-Chef abtritt, will er dem Gouverneursrat ​der ​Notenbank weiterhin angehören. ⁠Er werde seinen Sitz ​behalten, bis er ⁠davon überzeugt sei, dass die Trump-Regierung ‌ihre strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn eingestellt habe, hatte Powell erklärt.