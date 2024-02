«Das Klügste, was wir tun können, ist, der Sache etwas Zeit zu geben und zu sehen, ob die Daten bestätigen, dass die Inflation auf nachhaltige Weise auf zwei Prozent sinkt», sagte Powell in einem Interview mit der CBS-Nachrichtensendung «60 Minutes», das am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde.