Ungeachtet des Ausverkaufs in den letzten Wochen haben sich die Märkte vier Monate lang immer wieder erholt, was die Aktienbewertungen in die Höhe trieb und es den Unternehmen erleichterte, sich an den Aktien- und Anleihemärkten Geld zu beschaffen. Das bedeutet, dass die Fed ihre Bemühungen, den Geldfluss zu drosseln und die Inflation einzudämmen, von den Investoren untergraben lässt. Der Glaube an den "Fed-Put" zeigt Wirkung.