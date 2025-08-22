Bislang hielt Fed die Füsse still - trotz Trump

Der Arbeitsmarkt scheine zwar im Gleichgewicht zu sein, sagte Powell. »Es ist jedoch ein ungewöhnliches Gleichgewicht, das aus einer deutlichen Verlangsamung sowohl des Angebots an als auch der Nachfrage nach Arbeitskräften resultiert.« Die Situation deute darauf hin, dass die Gefahren für die Beschäftigung zunehmen. »Sollten sich diese Risiken verwirklichen, kann dies schnell geschehen,« sagte er. Powell warnte auch vor den Inflationsrisiken, die von Zöllen ausgingen. »Es ist jedoch auch möglich, dass der Aufwärtsdruck auf die Preise durch Zölle eine dauerhaftere Inflationsdynamik auslösen kann«, sagte er. »Das ist ein Risiko, das bewertet und mit dem umgegangen werden muss."