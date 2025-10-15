Die Fed hält ihre nächste Zinssitzung am 28. und 29. Oktober ab. Experten erwarten eine weitere Senkung der Zinsen um einen Viertelprozentpunkt. Die Fed hatte den Schlüsselsatz im September um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent heruntergesetzt. Angesichts des eingetrübten Arbeitsmarkts in den USA hatten mehrere Währungshüter zuletzt Bereitschaft zu einer weiteren Zinssenkung signalisiert.