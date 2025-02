US-Präsident Donald Trump hat bereits Zölle auf Einfuhren aus China eingeführt, was unmittelbar Vergeltungsmassnahmen der Volksrepublik auslöste. Am Montag folgte eine Erhöhung der Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus dem Ausland auf pauschal 25 Prozent, die im März greifen soll. Er kündigte überdies an, Pläne zur Einführung von Gegenzöllen im Handel mit anderen Ländern bekanntgeben zu wollen. All diese Schritte bergen ein neues Inflationsrisiko, weil dadurch Importe aus den betroffenen Ländern teurer werden dürften.