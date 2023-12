In der Abwägung seien die Risiken, geldpolitisch zu viel oder zu wenig zu tun, besser ausbalanciert, sagte der Fed-Chef am Freitag in einer Rede in Atlanta. Angesichts der im Kampf gegen die Inflation so schnell erreichten Fortschritte könne sich die Zentralbank nun «vorsichtig» vortasten. Doch sei es noch zu früh, den Sieg über die Teuerung auszurufen. «Wir sind bereit, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, wenn es angebracht erscheint.»