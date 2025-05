Das Treffen fand auf Einladung des Präsidenten statt, hiess es in der Erklärung. Trump ist verärgert darüber, dass die Fed nicht schneller den Leitzins senkt und hatte Powell Anfang Mai einen «Narren» und «Dummkopf» genannt. An der Wall Street waren wegen der Angriffe auf Powell die Kurse nach unten gegangen. Trump erklärte daraufhin, er habe nicht die Absicht, Powell vor Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 zu entlassen. Am Donnerstag sagte eine Sprecherin des Weissen Hauses, Trump habe Powell bei dem Treffen gesagt, er mache einen Fehler, die Zinsen nicht zu senken.