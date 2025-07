Gleichzeitig wies Powell darauf hin, dass die Mehrheit der US-Währungshüter in ihren jüngsten Prognosen davon ausgeht, den Leitzins im weiteren Jahresverlauf zu senken. Die Notenbanker hatten in ihrem jüngsten Zinsausblick zwei Schritte nach unten für 2025 avisiert. Die Federal Reserve hat den Leitzins dieses Jahr noch nicht angetastet. Er liegt weiter in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent - sehr zum Ärger von US-Präsident Donald Trump.